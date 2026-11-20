MÜNCHEN (ANP) - Bayern München heeft de terugkeer van trainer Vincent Kompany op de bank niet kunnen vieren met een zege. De koploper van de Bundesliga kwam niet verder dan een gelijkspel tegen het laaggeklasseerde FC Köln: 1-1. Harry Kane en Michael Olise vielen bij Bayern uit met blessures.

Kane, die vorige maand werd verkozen tot beste voetballer van de wereld, werd na twintig minuten gewisseld. Olise bleef in de rust achter in de kleedkamer. De eindstand stond toen al op het bord. Mikey Moore opende de score namens Köln, waarna Nathaniel Brown in de 37e minuut de 1-1 maakte.

Kompany zat voor het eerst weer op de bank, nadat hij vorige maand ineenstortte. In het ziekenhuis werd een hersenvliesontsteking vastgesteld. Aan de val hield hij bovendien een schouderblessure over.

Bayern heeft na tien wedstrijden 22 punten, 1 punt meer dan Borussia Dortmund. De nummer 2 van de ranglijst speelt zaterdag nog een uitwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach.