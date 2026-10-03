ROME (ANP) - Tennisser Jannik Sinner mist ook het masterstoernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig grandslamkampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner (25) was van plan om deze week in het Chinese Beijing terug te keren, maar meldde zich eerder ook daarvoor af.

Sinner won het toernooi in Shanghai twee jaar geleden. "Ik had gehoopt dit jaar weer mee te doen, maar dat gaat me niet lukken. Ik kijk ernaar uit om jullie volgend jaar weer te zien", meldde de Italiaan via sociale media.