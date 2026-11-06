TURIJN (ANP/AFP) - De Italiaanse toptennisser Jannik Sinner beëindigt na vijf jaar de samenwerking met zijn Australische coach Darren Cahill. Hij gaat verder met de Zweed Magnus Norman. Dat meldde de vijfvoudig grandslamwinnaar in een verklaring op zijn sociale media.

Cahill stond mede aan de basis van de opmars van de 25-jarige Italiaan, die onlangs zijn positie als nummer 1 van de wereld kwijtraakte aan de Duitser Alexander Zverev. Sinner heeft door een knieblessure al sinds zijn zege op Wimbledon in juli geen wedstrijden meer gespeeld.

"Ik wil Darren bedanken voor zijn vertrouwen in mij, zijn eerlijkheid en zijn toewijding", zegt Sinner in een video. "Hij heeft me geholpen te groeien, zowel als speler als als mens. Zijn begeleiding zal me mijn hele carrière bijblijven. We hebben de afgelopen vijf jaar zoveel bijzondere momenten gedeeld. Hoewel onze professionele samenwerking ten einde loopt, blijft onze vriendschap bestaan."