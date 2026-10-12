SHANGHAI (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft in de derde ronde van het masterstoernooi van Shanghai een knappe overwinning geboekt op de Fransman Arthur Fils. De beste tennisser van Nederland was in China met 7-5 6-4 te sterk voor de nummer 8 van de plaatsingslijst. Hij treft de Spanjaard Rafael Jódar in de vierde ronde.

Van de Zandschulp (31) werkte in de eerste set vijf breakpoints weg, voordat hij zelf op 5-5 toesloeg. Fils (22) uitte zijn frustratie door zijn racket kapot te slaan en een bidon op de baan te smijten. De Fransman kreeg daarna nog twee kansen om de stand gelijk te trekken, maar Van de Zandschulp hield het hoofd koel en haalde alsnog de set binnen.

De Nederlander begon geconcentreerd aan de tweede set en brak zijn tegenstander om op 2-1 te komen. Fils vocht zich meteen terug met een lovegame op de service van Van de Zandschulp, maar de mondiale nummer 41 herstelde de marge met een break op 3-3. Op 5-4 benutte hij zijn tweede matchpoint om voor het eerst de vierde ronde in Shanghai te bereiken.