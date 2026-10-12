De Spaanse prinses Leonor heeft maandag voor een opmerkelijk momentje gezorgd tijdens de viering van de nationale feestdag. De prinses liet volgens Spaanse media de Orde van het Gulden Vlies vallen, de onderscheiding die zij in 2018 van haar vader koning Felipe kreeg.

Op beelden van het moment is te zien hoe Felipe naar de grond wijst. Leonor lijkt even te aarzelen, maar buigt daarna naar voren om iets op te pakken. Volgens omroep RTVÉ hielp Felipe zijn dochter later het insigne weer op te spelden. Op videobeelden is te zien dat Felipe later ook nog even lijkt te checken of de insigne goed vastzit.

De Orde van het Gulden Vlies is de hoogste onderscheiding van Spanje. Felipe gaf de onderscheiding in 2018 aan de troonopvolgster ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.