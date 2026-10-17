Tennisser Zverev mist finale in Shanghai

SHANGHAI (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is in de halve finales van het masterstoernooi van Shanghai uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Duitser ging in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 25 van de plaatsingslijst: 7-5 4-6 3-6.

Zverev, momenteel de nummer 2 van de wereld, weet sinds de uitschakeling van de Spanjaard Carlos Alcaraz in Shanghai van eerder deze week, dat hij het jaar gaat afsluiten als wereldranglijstaanvoerder. Jannik Sinner, de huidige mondiale nummer 1 uit Italië, komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure.

Tegen Davidovich Fokina won Zverev de eerste set dankzij een late break en kwam zo nog op voorsprong. In de tweede set leverde de 29-jarige Duitser zijn opslagbeurt zelf in de tiende game in, waardoor de stand gelijk werd. In de beslissende derde set forceerde de Spanjaard een vroege break, waarna hij zijn derde matchpoint benutte.

In de finale neemt Davidovich Fokina het op tegen zijn landgenoot Rafael Jódar of de Rus Daniil Medvedev.