Tekstschrijver klaagt Drake aan over nummer Janice STFU

Drake is aangeklaagd door een tekstschrijver die claimt dat zijn demoversie is gebruikt voor het nummer Janice STFU, zonder dat hij ooit erkenning of een vergoeding van de Canadese rapper heeft gehad. Het muziekblad Billboard meldt dat Aviel Calev Hirschfield nu een deel van de inkomsten eist van het nummer, dat in mei uitkwam en twee weken op de eerste plaats van de Billboard Hot 100 stond.

Hirschfield zegt dat hij een audiobestand kreeg van schrijversduo Finatik n Zac (FNZ), en daar vervolgens mee aan de slag ging. Hij zou niks meer gehoord hebben van het duo nadat hij in januari zijn demoversie opstuurde. FNZ werkte uiteindelijk wel mee aan Janice STFU. Hirschfield zegt dat zijn demo "letterlijk identiek" is gebruikt in het nummer van Drake. De tekstschrijver werkte eerder samen met Drake aan het nummer Heated van Beyoncé.

Het team van de 39-jarige Canadese rapper spreekt de beweringen tegen Billboard fel tegen: "Laat het heel duidelijk zijn: deze beschuldigingen worden nadrukkelijk, ondubbelzinnig en volledig ontkend." Hirschfield claimt dat het team van Drake tegen hem zegt dat hij de gegevens van zijn audiobestand heeft veranderd, om het te laten lijken alsof zijn werk is gemaakt voordat Janice STFU uitkwam.