TURIJN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft de finale van de ATP Finals gehaald. In de halve finale was de Duitse nummer 1 van de wereldranglijst in twee sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 7-6 (0) 6-4. In de finale staat Zverev zondag tegenover de Spaanse nummer 3 van de wereld Carlos Alcaraz, die eerder op zaterdag de Amerikaan Ben Shelton versloeg.

In de eerste set ging het gelijk op tussen Zverev en Medvedev. Er viel geen enkele break, waardoor een tiebreak nodig was. Die won de nummer 1 van de wereld met 7-0. In de tweede set wist Zverev in de zevende game de service van de Rus te breken, waarna hij de wedstrijd snel naar zich toe trok.