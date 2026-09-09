NEW YORK (ANP) - Coco Gauff neemt het tegen Elena Rybakina op in de halve finales van de US Open. De 22-jarige Amerikaanse versloeg in New York in drie sets Mirra Andrejeva uit Rusland: 3-6 7-6 (7) 6-2.

Rybakina had eerder op de dag in drie sets gewonnen van de Chinese Zheng Qinwen en zich daarmee ook verzekerd van de eerste plaats op de wereldranglijst. De andere halve finale gaat tussen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus en de Amerikaanse Jessica Pegula.

De als vijfde geplaatste Andrejeva won eerder dit jaar Roland Garros. Coco Gauff, de nummer 4 van de plaatsingslijst, won het toernooi in Parijs een jaar eerder en won in 2023 in New York haar eerste grandslamtitel.