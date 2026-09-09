NBA-ster Jalen Brunson, actrice Dakota Johnson en comedian Shane Gillis presenteren de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen van Saturday Night Live (SNL), melden Amerikaanse media. Het bekende sketchprogramma van NBC begint op 26 september aan het 52e seizoen. De K-popgroep KATSEYE, de band Turnstile en de Spaanse zangeres Rosalía verzorgen de muziek in de eerste afleveringen.

Het is de eerste keer dat de band Turnstile in het programma voorkomt. Saturday Night Live bestaat uit korte sketches, parodieën en muziekoptredens, met een wisselende presentator. Een andere bekende naam die in het nieuwe seizoen te zien is, is zangeres Gracie Abrams. Zij verzorgt tijdens de aflevering op Halloween de muziek, als Inde Navarrette, bekend van de film Obsession, presenteert.

Eerder meldde het tijdschrift Variety al dat comedian Martin Herlihy na vijf seizoenen stopt bij Saturday Night Live. Hij maakte deel uit van het trio Please Don't Destroy, waarmee hij sketches maakte.