ROSMALEN (ANP) - Tennisster Robin Montgomery heeft in Rosmalen voor het eerst in haar carrière de finale van een WTA-toernooi bereikt. De 21-jarige Amerikaanse versloeg op het Libéma Open in twee sets Ajla Tomljanović uit Australië: 6-4 6-2. In de finale treft ze Barbora Krejčíková uit Tsjechië.

Montgomery staat op plaats 484 op de wereldranglijst. De Amerikaanse, die in Auckland in 2025 één keer eerder de halve finale van een WTA-toernooi had bereikt, gaat door de finaleplaats een flinke sprong maken op de wereldranglijst. Haar hoogste ranking was de 95e plaats.

Montgomery had aan één break genoeg voor winst in de eerste set. In de tweede set won ze twee keer de opslagbeurt van Tomljanović. Met een ace maakte ze het op haar eerste matchpoint af.

Krejčíková won eerder op de dag haar halve finale van de Amerikaanse Magda Linette in twee sets: 6-3 7-6 (4).