NEW YORK (ANP) - Tennisster Arantxa Rus (35) is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open te bereiken. De Delftse plaatste zich via het kwalificatietoernooi, maar was in de eerste ronde niet opgewassen tegen Léolia Jeanjean. De Française werd met een wildcard toegelaten tot het grandslamtoernooi in New York en was met 7-6 (8-6) 6-2 te sterk.

Rus kwalificeerde zich in het enkelspel tot nu toe tien keer voor het hoofdtoernooi van de US Open, maar kwam nooit verder dan de tweede ronde. Dat lukte haar in 2011 en 2024.

In de volgende ronde is de Oostenrijkse Anastasia Potapova of Darja Semenistaja uit Letland de opponente van Jeanjean.

Anouk Koevermans (22), de andere Nederlandse in het vrouwenenkelspel, werd maandag bij haar grandslamdebuut in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Caty McNally.