Peru verbreekt diplomatieke banden met Iran

LIMA (ANP) - Peru heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran verbroken. Het land beschuldigt Teheran ervan het conflict in het Midden-Oosten aan te wakkeren en de scheepvaart door de Straat van Hormuz te belemmeren.

De Peruaanse regering heeft daarom besloten de diplomatieke banden met Iran te verbreken, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag bekend. De consulaire betrekkingen blijven wel bestaan om de burgers van beide landen te beschermen.

De maatregel volgt enkele dagen nadat Chili om veiligheidsredenen zijn ambassade in Iran sloot. De Chileense regering benadrukte toen dat de diplomatieke betrekkingen met Iran niet werden verbroken.