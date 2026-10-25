Tennisster Rybakina verovert in Ningbo vierde titel van dit jaar

NINGBO (ANP) - Tennisster Elena Rybakina heeft haar topseizoen nog meer glans gegeven door het Ningbo Open te winnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale met overtuigende cijfers de Canadese Leylah Fernandez: 6-2 6-2. De Kazachse boekte in de Chinese stad al haar vierde toernooizege van het jaar.

De 27-jarige Rybakina won dit jaar al twee grandslamtoernooien: de Australian Open en de US Open. Ze was ook de beste in Stuttgart. Geen andere tennisster heeft dit jaar vier toernooien gewonnen.