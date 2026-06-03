PARIJS (ANP) - Aryna Sabalenka is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. De 28-jarige Belarussische gaf een ruime voorsprong weg en verloor onder winderige omstandigheden in drie sets van de Russische Diana Sjnajder: 3-6 5-7 0-6. De nummer 1 van de wereld won het grandslamtoernooi in Parijs nog nooit.

Sabalenka won de eerste set nog dankzij een dubbele break. Ook in de tweede set nam de Belarussische een ruime voorsprong via twee breaks (4-1). Sjnajder (22), die nooit eerder in de kwartfinale van een grandslamtoernooi stond, kwam dankzij drie breaks terug en trok de set naar zich toe.

In de derde set maakte de mondiale nummer 23 het af en gunde Sabalenka, die dit toernooi alle voorgaande wedstrijden in twee sets won, geen enkele game.

In de halve finale neemt Sjnajder het op tegen Maja Chwalińska, die ook nog nooit in een halve finale van een grandslamtoernooi stond. De Poolse qualifier zorgde eerder op woensdag voor een stunt door in haar kwartfinale de Russische Anna Kalinskaja te verslaan.