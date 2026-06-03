Zoon van Parool-columnist Yesim Candan aangevallen

De zoon van columnist en publicist Yesim Candan is dinsdagavond in Amsterdam-Zuid aangevallen met een kettingslot, meldt Het Parool. Hij raakte daarbij gewond. De columnist heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak.

Vorige week ontving Het Parool een anonieme dreigbrief die was gericht aan Candan naar aanleiding van een van haar columns. Volgens een woordvoerder onderzoekt de politie of er een verband bestaat tussen die bedreiging en de aanval op haar zoon, schrijft Het Parool.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het incident op Instagram "afschuwelijk". "In haar column pleit Yesim voor respect en fatsoen. In plaats daarvan wordt haar zoon mishandeld, mogelijk om de moeder het zwijgen op te leggen. Dat is afschuwelijk, een grove misdaad en onverteerbaar. Yesim en haar zoon verdienen alle steun en vrijheid", aldus Halsema.