Titelverdedigster Sabalenka moeizaam naar halve finale US Open

NEW YORK (ANP) - Aryna Sabalenka is weer een stap dichter bij haar derde achtereenvolgende titel op de US Open. De 28-jarige Belarussische schakelde in de kwartfinale met de nodige moeite de Tsjechische Wimbledonkampioene Linda Nosková uit. Het werd 7-6 (1) 3-6 7-6 (7).

De als eerste geplaatste Sabalenka speelde een wisselvallige partij in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion van het toernooi in New York. De viervoudig grandslamwinnares verspeelde in de eerste set een voorsprong van 5-2, maar was in de tiebreak alsnog overtuigend de sterkste.

Nosková nam het initiatief in de tweede set, waarin zij juist uitliep naar 5-2. Sabalenka overleefde een setpunt en kwam terug tot 5-3, maar Nosková serveerde de set daarna uit.

Kleine verschillen

De verschillen in de beslissende set waren klein. Nosková plaatste op 2-2 een break, maar Sabalenka sloeg kort daarna toe op de service van de Tsjechische. In de matchtiebreak maakte Sabalenka het verschil.

Voor een plaats in de finale treft ze een Amerikaanse. Jessica Pegula en Emma Navarro staan tegenover elkaar in de kwartfinale.