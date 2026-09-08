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Zanger Dotan verwelkomt dochter

08 sep , 20:27Entertainment
anp080926208 1
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Dotan is vader geworden. De Nederlandse zanger heeft op Instagram een foto geplaatst waarop hij met zijn partner en hun pasgeboren dochter te zien is. Het meisje heeft de naam Yael Louise gekregen.
Dotan, bekend van de nummers Home en Numb, kwam in 2019 uit de kast. Een paar weken daarna plaatste hij voor het eerst een foto op sociale media met zijn partner Grant Boone.
De twee zijn nog steeds bij elkaar. Grant Boone is een acteur die opgroeide in de Verenigde Staten. Hij speelde onder andere een rol in Unusual Suspects: Mother's Day Murders.
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