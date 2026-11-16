JAUNAY MARIGNY (ANP) - Demi Vollering krijgt een nieuwe medehoofdsponsor bij haar Franse wielerploeg. De ploeg, die nu nog FDJ United-Suez heet, wordt vanaf 1 januari 2027 TotalEnergies-FDJ United. Dat heeft de ploeg van de Nederlandse wereldkampioene en tweevoudig Tour de France-winnares maandag bekendgemaakt.

Het Franse energiebedrijf TotalEnergies heeft zich voor vijf seizoenen aan de ploeg verbonden. In september stopte het bedrijf nog als hoofdsponsor van de Franse mannenploeg TotalEnergies. Met de samenwerking met de vrouwenploeg van FDJ United is volgens het Franse persbureau AFP een budget gemoeid van ruim 8 miljoen euro.

"Winnen is goed. Dat vasthouden is beter. We leggen de lat elk jaar een stukje hoger", zei teamdirecteur Stephen Delcourt tegen AFP. Volgens Delcourt kwam de samenwerking met TotalEnergies snel tot stand. Het bedrijf stelde in een persbericht verheugd te zijn de zichtbaarheid en groei van het vrouwenwielrennen op het hoogste niveau te bevorderen.