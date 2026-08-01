LAUSANNE (ANP) - De Tour de France Femmes is zaterdag in het Zwitserse Lausanne van start gegaan. Het is de vijfde editie van de Tour bij de vrouwen in de moderne uitvoering. De vier voorgaande edities kenden twee keer een Nederlandse winnaar: Annemiek van Vleuten (2022) en Demi Vollering (2023).

Vollering behoort ook dit jaar tot de favorieten, net als de latere winnaars Kasia Niewiadoma (2024) en Pauline Ferrand-Prévot (2025).

De heuvelachtige eerste etappe gaat over 138 kilometer en begint en eindigt in Lausanne. Onderweg zijn er drie beklimmingen van de 3e categorie en de aankomst is op de Côte Saint-François (4e categorie).

De Tour de France Femmes telt in totaal negen etappes. De koninginnenrit is de zevende etappe op vrijdag 7 augustus vanuit La Voulte-sur-Rhône met finish op de Mont Ventoux. De Tour eindigt op zondag 9 augustus in Nice met een etappe rond de Col d'Èze, bekend uit de rittenkoers Parijs-Nice bij de mannen.