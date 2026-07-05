TARRAGONA (ANP) - Het wielerpeloton is vanuit Tarragona vertrokken voor de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk met finish in Barcelona. In de 169 voorafgaande kilometers is ongeveer halverwege een beklimming van de tweede categorie, de Côte de Begues. In de finale in Barcelona zijn er drie rondes op de Montjuïc, korte beklimmingen van de derde categorie van steeds 9 procent.

De finish wordt verwacht rond 17.30 uur. Die ligt, net als in de openingstijdrit van zaterdag, bij het Olympisch Stadion een stukje onder de top van de Montjuïc. De laatste paar honderd meter zijn wel weer bergop.

Jonas Vingegaard veroverde zaterdag namens Visma - Lease a Bike de eerste gele trui in de ploegentijdrit. De Italiaan Filippo Ganna volgt op 8 seconden, viervoudig winnaar Tadej Pogačar op 12 seconden. Mathieu van der Poel, die zichzelf een kleine kans geeft op de etappezege, staat op 39 seconden van Vingegaard.

Er is na de eerste dag één uitvaller. De Fransman Clément Berthet van Groupama - FDJ United viel in de ploegentijdrit en ging niet meer van start.