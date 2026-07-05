Doorstart satirisch programma Ook dat nog! krijgt geen vervolg

De langverwachte doorstart van het satirische consumentenprogramma Ook dat nog! krijgt komend televisieseizoen geen vervolg. Dat vertelde panellid Margôt Ros zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. Ook dat nog! keerde afgelopen najaar na een afwezigheid van 22 jaar terug op televisie.

"Dat zou heel leuk zijn", zei Ros over de vraag naar een tweede seizoen. "Maar helaas gaat dat niet door. Ik hoop nog altijd dat het tij gaat keren, en dat we nieuwe afleveringen mogen maken. Er werd enorm leuk op gereageerd en wij vonden het heel leuk om te doen." Meer uitleg over het besluit van KRO-NCRV om te stoppen met Ook dat nog! gaf Ros in het gesprek niet.

Ook dat nog! was van 1989 tot 2004 te zien op televisie. In het programma stelde een vast panel consumentenproblemen op humoristische wijze aan de kaak. In de oude versie, die werd bekroond met een Gouden Televizier-Ring, waren onder anderen Sylvia Millecam, Hans Böhm, Alfred van den Heuvel en Bavo Galema te zien. Het panel in de doorstart bestond naast Ros uit Stefan de Walle, Jelka van Houten en Nabil Aoulad Ayad. De presentatie was in handen van Herman van der Zandt.

KRO-NCRV was zondagmiddag vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.