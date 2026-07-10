HAGETMAU (ANP) - De wielrenners in de Tour de France zijn begonnen aan de zevende etappe, een rit over 175 kilometer tussen Hagetmau en Bordeaux. Na de zware bergetappe van donderdag kunnen de sprinters zich vrijdag, gezien het vrijwel vlakke parcours, opmaken voor hun tweede sprint in deze Tour. De renners worden rond 17.25 uur verwacht in Bordeaux.

De Nederlander Olav Kooij is een van de kanshebbers op de zege. De 24-jarige Tourdebutant van Decathlon CMA CGM benutte in de vijfde etappe meteen zijn eerste kans. In Bordeaux, dat bekendstaat als een 'sprintstad', wonnen in het verleden twaalf Nederlanders. De laatste Nederlandse zege dateert echter alweer van 2003, toen Servais Knaven als eerste over de streep in Bordeaux kwam.

De Sloveen Tadej Pogačar, de winnaar van de zesde etappe, nam donderdag de gele trui weer over van Torstein Træen. De Noor stapte een dag later niet meer op de fiets na een val, waarbij hij onder meer een ribbreuk opliep.