Koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters Leonor en Sofía hebben vrijdag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje. Zeker elf mensen zijn daarbij om het leven gekomen.

Het gezin was bij een ceremonie voor onder anderen prinses Leonor, die onlangs haar militaire training afrondde. "Vanaf deze plek, zo'n 150 kilometer van waar de tragedie plaatsvond, willen we ons medeleven, onze genegenheid en onze steun betuigen aan iedereen die dierbaren heeft verloren", zei de koning volgens persbureau AFP op het militaire vliegveld van San Javier in Murcia, in het zuidoosten van het land.

Felipe wilde niet naar de aansluitende receptie van de ceremonie gaan. Hij vond het niet gepast om daarheen te gaan in het licht van de omstandigheden. "We weten dat de brand nog steeds zeer hevig woedt en dat de inspanningen om hem te blussen enorm zijn en nog lange tijd zullen voortduren", voegde de koning eraan toe.

Ongeveer vijfhonderd brandweerlieden zijn vrijdag hard bezig om het vuur te blussen en te zoeken naar overlevenden. Zo'n zeshonderd mensen zijn uit het gebied geëvacueerd, nog negentien mensen worden vermist.