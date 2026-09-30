Turner Schmidt na blessure in WK-selectie, De Munck ontbreekt

ROTTERDAM (ANP) - Turner Casimir Schmidt (30) is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. Schmidt ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg voor een plek in de selectie.

Naast Schmidt zijn ook Elijah Faverus, Amine Abaidi, Jermain Grünberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. De Munck kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De Munck is samen met meerkamper en eerstejaars senior Kyan Jacobs wel aangewezen als reserve voor de laatste voorbereidingsperiode. Een van hen gaat uiteindelijk als reserve mee naar de WK.

Zonder Schmidt, maar met De Munck, eindigde Nederland bij de EK in augustus als negende. De teamfinale, waarvoor de beste acht teams zich plaatsen, werd op vier tienden gemist.

De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy Rotterdam.