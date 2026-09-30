Oud-voorzitter Manchester City: clubleiding kan niet aanblijven

MANCHESTER (ANP/RTR) - Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd bekend dat de Engelse club door de Premier League schuldig is bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018.

Een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer 'schijncontracten' gebruikte om de inkomsten van de club kunstmatig te verhogen en de kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan.

"Ik kan me echt geen straf bedenken die zwaar genoeg is. Dit is absoluut verschrikkelijk", reageerde de 83-jarige Bernstein, die de club leidde van 1998 tot 2003. "Ik denk niet dat de huidige leiding geloofwaardig kan aanblijven", zei hij tegen talkSPORT. "De directie, inclusief de algemeen directeur, zit er al jaren en heeft deze periode meegemaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de club."

Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie.