LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Turnster Thorsdottir mist door blessures WK in eigen land

04 sep , 14:27Sport
anp040926145 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
ROTTERDAM (ANP) - Turnster Eythora Thorsdottir (28) kan door slepende blessures niet deelnemen aan de WK in Rotterdam. Dat vertelde ze tijdens een persmoment waarbij ze werd aangekondigd als ambassadeur van het wereldtiteltoernooi.
"Het is heel dubbel, want ik had heel graag zelf op het WK gestaan", zei Thorsdottir tijdens een persmoment. "Gestopt ben ik zeker nog niet, maar ik ben al een hele lange tijd geblesseerd. Ik ben blij dat ik op deze manier, als ambassadeur, toch 'mee kan doen', maar zelf turnen ging me dit WK gewoon niet lukken."
"Ik heb last van mijn heupen en schouders", zegt Thorsdottir. "Dat is nu al bijna een jaar zo. Ik heb heupdysplasie en met mijn schouders is het een zoektocht. Ik heb al injecties gehad en weet ik veel wat, maar op dit moment helpt niet zoveel. Het is de vraag waar het nu op uit gaat lopen."
loading

Loading