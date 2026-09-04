ZEIST (ANP) - Deze zomer hebben er in het Nederlandse betaalde voetbal meer transfers plaatsgevonden dan een jaar eerder. Het ging, bij de mannen en vrouwen gezamenlijk, om 1030 spelers die van club wisselden. Dat zijn 135 transfers meer dan in de zomer van 2025, meldt de KNVB.

Bij de mannen kwam het aantal transfers uit op 861. Dat zijn er 82 meer dan vorig jaar. Bij de vrouwen kwam het aantal uit op 169, een toename van 53.

Van de 861 transfers bij de mannen vonden er 342 binnen Nederland plaats. Daarnaast kwamen 236 spelers vanuit het buitenland naar Nederland, terwijl 283 spelers de omgekeerde weg bewandelden en naar een buitenlandse club vertrokken.

Sparta Rotterdam

De laatste 24 uur dat de transfermarkt open was, gebeurde er nog veel. In totaal werden in die periode 62 transfers geregistreerd. Vorig jaar waren dat er 32.

De eerste geregistreerde transfer van deze transferperiode was die van Nökkvi Þeyr Þórisson. Hij keerde na een verhuurperiode bij Telstar terug naar Sparta Rotterdam. De laatste overschrijving was die van Mvula Jordan Lotomba, die Feyenoord verruilde voor Celtic.