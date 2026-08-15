ZAGREB (ANP) - Turnster Sanne Wevers (34) ontbreekt zondag door 'lichte fysieke klachten' in de teamfinale bij de EK turnen in Zagreb. Turnbond KNGU meldt in een persbericht geen 'onnodig risico' te willen nemen met het oog op de WK in Rotterdam in oktober dit jaar.

Er wordt verder niet ingegaan op de aard van de fysieke klachten. "Ik baal er enorm van dat ik de teamfinale moet missen", zegt Wevers. "Ik had heel graag samen met het team willen turnen en mijn bijdrage willen leveren. Maar ik heb alle vertrouwen in het team en zal de meiden vanaf de zijlijn supporten. Na de EK ga ik me volledig richten op mijn herstel en de voorbereiding op de WK in Rotterdam."

De Nederlandse ploeg, naast Wevers bestaande uit Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Slooff en Vera Ubbink, plaatste zich donderdag als zesde voor de finale waarbij de beste acht landenteams in actie komen.

Debutante Ubbink turnt tijdens de teamfinale een volledige meerkamp. Visser komt in actie op brug, balk en vloer. Slooff turnt sprong, balk en vloer. Veerman turnt twee toestellen: sprong en brug. In de teamfinale komen per toestel drie turnsters in actie en alle drie de scores tellen mee voor het eindresultaat.