AMSTELVEEN (ANP) - Bondscoach Raoul Ehren had zijn hockeysters goed zien spelen in de eerste wedstrijd op het WK in eigen land. De score had volgens hem wel hoger moeten uitvallen. Oranje won in het Wagener Stadion in Amstelveen met 2-0 van Chili.

"Ik heb goed hockey gezien, mooie aanvallen en bizar veel kansen. We zijn ontzettend vaak bij de tegenstander in de cirkel geweest", was zijn eerste reactie over de wedstrijd. "We hadden onszelf alleen wat vaker mogen belonen. Dat is het enige."

Volgens de bondscoach waren zijn speelsters in de eerste helft al dertig keer in de cirkel van Chili gekomen. "Ons record was ooit 55 keer in één wedstrijd, daar zijn we nu met tien overheen gegaan. Dan hebben we het goed gedaan. En onze keepster heeft een bal gekregen die ze moest pakken en dat heeft ze gedaan."

'Onder druk zetten'

Ehren wees er ook op dat scoren lastig is tegen een ploeg die met elf speelsters in de cirkel staat. "Dat zijn een ander soort kansen dan tegen een tegenstander die ook aanvalt. Dan staan er vier of vijf speelsters in de cirkel. Nu moet je die kansen tegen elf tegenstandsters uitspelen. Dat is heel moeilijk."

Hij verwacht dan ook een andere wedstrijd maandag in het tweede groepsduel met Australië, dat zijn eerste groepsduel met 2-0 won van Japan. "Dit was echt een belegering. Dat gaat het tegen Australië bij tijd en wijle ook zijn, maar die gaan ons ook onder druk zetten. Australië gaat normaal gesproken mee naar de winnaarspoule, dus die wedstrijd is meteen belangrijk. Die kan 3 punten opleveren voor de winnaarspoule. Ik heb er nu alweer zin in."