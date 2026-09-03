ARNHEM (ANP) - Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg voor de wegrace op de WK in Montréal. De winnaar van de laatste etappe van de Tour de France krijgt op 27 september hulp van zijn ploeggenoten Daan Hoole, Bart Lemmen, Tim van Dijke, Bauke Mollema, Pascal Eenkhoorn, Menno Huising en Mathijs Paasschens. Hoole fietst ook de tijdrit.

"We hebben gezocht naar een goede balans en naar renners die op dit parcours op verschillende momenten van waarde kunnen zijn", vertelt bondscoach Koos Moerenhout over zijn selectie. "Met Mathieu hebben we natuurlijk iemand die weet wat het is om wereldkampioen te worden en met die ambitie gaan we ook naar dit WK. Maar om in zo'n wedstrijd ver te komen, heb je elkaar nodig. We hebben jongens die koers kunnen maken, anderen die lang mee kunnen in een zware wedstrijd en renners die weten wat er op een WK gevraagd wordt. Dat geeft ons verschillende mogelijkheden, afhankelijk van hoe de wedstrijd zich ontwikkelt."