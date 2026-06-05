BRUSSEL (ANP) - Mathieu van der Poel bereidt zich in de Ronde van Zwitserland voor op de Tour de France. De 31-jarige Nederlander maakt in de vijfdaagse rittenkoers, van 17 tot en met 21 juni, zijn rentree in het wielerpeloton na een afwezigheid van ruim twee maanden. Van der Poel reed op 12 april met Parijs-Roubaix zijn laatste wedstrijd.

Van der Poel krijgt in de Ronde van Zwitserland en de Tour de France in ieder geval de Belgische sprinter Jasper Philipsen mee als teamgenoot. Dat heeft hun ploeg Alpecin-Premier Tech bekendgemaakt.

De Tour begint op 4 juli in Barcelona en eindigt op 26 juli. Voor die tijd rijdt Van der Poel ook geen mountainbikewedstrijden. Eerder gaf de voormalig wereldkampioen op de weg aan dat hij hoopt eind augustus mee te doen aan de WK in Italië.