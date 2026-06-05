Verdediger Offerhaus verruilt Telstar voor FC Utrecht

UTRECHT (ANP) - Verdediger Guus Offerhaus volgt trainer Anthony Correia en verruilt Telstar voor FC Utrecht. De 25-jarige verdediger heeft in de Domstad zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2029, meldt de club uit Utrecht.

Offerhaus promoveerde met Telstar naar de Eredivisie, waar het zich afgelopen seizoen met een zestiende plek handhaafde. De verdediger miste slechts een Eredivisieduel, vanwege een schorsing. Hij verlaat de club nu transfervrij.

"Het voelt goed om hier te zijn", vertelt Offerhaus via zijn nieuwe club. "FC Utrecht is een grote en mooie club en ik ben hier enorm blij mee."

De 44-jarige Correia heeft vanaf komend seizoen de leiding bij FC Utrecht. Zijn overstap werd anderhalve maand geleden bekend.