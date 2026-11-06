PARIJS (ANP/AFP) - De Algerijnse olympisch kampioene boksen Imane Khelif maakt op 15 december in Parijs haar rentree in de ring. Het wordt haar eerste partij als prof. Ze heeft sinds het behalen van haar gouden medaille op de Spelen van Parijs in 2024 niet meer gebokst in competieverband.

Het optreden van Khelif op de Spelen zorgde voor ophef, omdat er twijfels waren rond haar vrouwelijkheid. Ze was namelijk geweerd van de WK's boksen in 2022 en 2023 omdat bij een gendertest een te hoge testosteronspiegel was aangetroffen.

Khelif neemt het in Parijs op tegen Clarida Sarabia, die op een Nederlandse licentie bokst en al vier profzeges op haar naam heeft.

"Het is meer dan twee jaar geleden dat ik voor het laatst heb gebokst; ik heb de ring echt gemist", zei Khelif op een persconferentie. "Ik leef hiervoor en kan niet wachten om terug te keren, voor mezelf en voor mijn fans. De afgelopen periode, na de Spelen van Parijs 2024, was behoorlijk zwaar. Nu is het moment aangebroken om de overstap naar het professionele circuit te maken."