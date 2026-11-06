EINDHOVEN (ANP) - Trainer Peter Bosz rekent zondag op Ivan Perišić voor de uitwedstrijd van PSV tegen SC Cambuur. De aanvaller liep woensdag een hoofdwond op in het thuisduel met Club Brugge in de Champions League. "Maar we hebben nog twee dagen", zei de coach van de titelverdediger in de Eredivisie. "We gaan het zien maar ik denk wel dat hij het redt."

PSV verloor van Club Brugge (1-2). "Maar ik vind wel dat we goed hebben gespeeld", zei Bosz. "We kregen Brugge zelfs zo ver dat ze ballen weg gingen schieten. We hebben veel kansen gecreëerd. Vooral Sergiño Dest was ongelukkig in de afwerking. Je kan denk ik niet slecht spelen en blijven winnen. Bij ons gaan die kansen er ook weer in."

PSV staat derde in de Eredivisie, met 2 punten minder dan koploper Feyenoord. De achterstand op Ajax bedraagt 1 punt. Feyenoord en Ajax spelen zondag zware uitwedstrijden tegen sc Heerenveen en FC Twente. Bosz wil Cambuur ook niet onderschatten. "Ze hebben de eerste vier duels verloren, maar sindsdien zijn ze ongeslagen", zei Bosz. "Ze staan daarom ook op de negende plaats. Dat is knap."