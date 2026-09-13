MISANO (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is als tweede gefinisht in de Moto2-race bij de Grote Prijs van San Marino. Het is zijn beste resultaat in deze raceklasse. De 21-jarige Staphorster moest op het circuit van Misano alleen de Spaanse kampioenschapsleider Manuel González voor zich dulden.

Voor Veijer was zijn tweede plaats de bevestiging dat hij op de weg terug is na een aantal moeizame races. In de vorige twee grands prix kwam hij ten val en viel uit.

De Nederlander kwam na de eerste bocht onverwacht aan de leiding. De drie coureurs voor hem op de eerste startrij schoven alle drie onderuit bij het ingaan van de bocht. Veijer slaagde erin een aantal ronden aan de leiding te rijden, maar hij kon González niet van zich afhouden. De Spanjaard passeerde Veijer in de vijfde ronde en nam vervolgens afstand.

González bouwde zijn voorsprong in het WK verder uit en heeft inmiddels 47,5 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger Izan Guevara. Veijer staat tiende met 75,5 punten.