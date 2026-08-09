SILVERSTONE (ANP) - De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer (21) is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Staphorster startte vanaf de vijftiende plek en ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone.

De winst ging naar de Tsjech Filip Salač. Hij boekte zijn eerste overwinning in de Moto2 en bleef de Spanjaarden Iván Ortolá en Álex Escrig voor. Manuel González leek een ronde voor het einde de winst al binnen te hebben en werd uiteindelijk veertiende.

Zonta van den Goorbergh, de tweede Nederlander in de Moto2, eindigde buiten de punten op de 24e plaats.

In het WK-klassement staat Veijer tiende met 55,5 punten. González leidt met 197,5 punten voor de Spanjaard Izan Guevara (155 punten).