Verhoeven wil snelle rematch tegen Usyk na uitspraak commissie

AMSTERDAM (ANP) - Bokser Rico Verhoeven wil zo snel mogelijk een rematch tegen Oleksandr Usyk uit Oekraïne. Dat schrijft de 37-jarige voormalige kickbokser op Instagram. De Middle East Professional Boxing Commission, bij wie de Nederlander bezwaar had aangetekend na de recente nederlaag in Caïro, heeft erkend dat de bel na het verstrijken van de elfde ronde al had geklonken voordat de scheidsrechter het gevecht beëindigde.

"Ik geloof echt dat iedereen de kans verdiende om te zien hoe dit gevecht had moeten eindigen", meldt Verhoeven. "De fans kregen geen twaalfde ronde te zien. Na alles wat we allebei in dat gevecht hadden gestoken, verdienden ze het om te zien hoe het afliep."

"Ik heb nooit de kans gekregen om te ontdekken of dit een van die avonden zou zijn geweest die ik eerder heb meegemaakt. En Oleksandr kreeg niet de kans om het gevecht op een manier af te maken die niemand in twijfel kon trekken. Dus voor mij is de conclusie eigenlijk heel simpel. Laten we het verhaal afmaken en de fans die onmiddellijke rematch geven", aldus Verhoeven.

Respect

Het gevecht tegen Usyk om de wereldtitel in het zwaargewicht van boksbond WBC was het eerste serieuze optreden als bokser van de veertienvoudig wereldkampioen kickboksen uit Nederland. Verhoeven ging in Caïro in de elfde van twaalf ronden naar de grond. Hij probeerde nog door te gaan, maar de scheidsrechter besloot het gevecht te beëindigen.

Hoewel de commissie erkende dat de bel al had geklonken, werd de uitkomst van het gevecht niet veranderd. De Brabander benadrukte in zijn bericht dat hij niets aan de prestatie van Usyk wilde afdoen. "Hij is een van de beste vechters van deze generatie en ik heb niets dan respect voor wat hij heeft bereikt", aldus Verhoeven.