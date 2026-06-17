AEX scherpt recordstand aan, vooral chipbedrijven omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX is woensdag op de hoogste stand ooit gesloten en scherpte daarmee het record van afgelopen vrijdag iets aan. De index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, werd vooral hoger gezet door stevige koerswinsten bij de chipbedrijven.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,2 procent hoger op een nieuw slotrecord van 1082,70 punten. De beurshandel werd onder meer gestut door hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Komende vrijdag komt mogelijk meer duidelijkheid over het akkoord tussen de VS en Iran. De MidKap klom 0,3 procent tot 1100,17 punten.

ASML, ASMI en Besi waren de koplopers bij de grote fondsen op het Damrak met winsten tot 5,3 procent. Besi, een toeleverancier aan de chipindustrie, houdt donderdag een beleggersdag. Veel marktkenners verwachten dat het concern daarbij zijn langetermijnverwachtingen naar boven zal bijstellen.

Aegon

Adyen (min 0,1 procent) moest de winst van eerder op de dag bij het slot weer inleveren. Maandag en dinsdag liet het betaalbedrijf een flink koersherstel zien nadat het vrijdag had aangekondigd het Amerikaanse factureringsplatform Orb te kopen voor ruim 290 miljoen euro.

Aegon zakte 0,3 procent. De verzekeraar heeft New York gekozen als plaats voor het nieuwe hoofdkantoor. Al langer was bekend dat Aegon zou verhuizen naar de Verenigde Staten. Ook heeft het bedrijf Will Fuller als nieuwe operationeel directeur aangesteld. Hij begint op 1 januari volgend jaar.

Olieprijzen omlaag

Bij de kleinere bedrijven klom Avantium 5 procent. De bioplasticmaker heeft een overeenkomst getekend met de producent van verse sappen en smoothies Hoogesteger over het reserveren van productiecapaciteit.

Acomo won 0,7 procent. De noten-, kruiden- en zadenhandelaar heeft Citromil, een Spaanse verwerker van onder meer citroen, mandarijn en sinaasappel, overgenomen.

De olieprijzen gingen aanvankelijk verder omlaag door het nieuws over het vredesakkoord tussen de VS en Iran, maar gingen gedurende de dag toch weer omhoog. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte bij het slot van de Europese beurzen 1 procent meer op 79,73 dollar per vat. Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 76,80 dollar per vat.