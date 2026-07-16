Verstappen bereidt zich voor op lastige race in Spa-Francorchamps

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen gaat uit van een moeizame race in Spa-Francorchamps wat betreft het energiemanagement van zijn Red Bull. "Je weet dat Silverstone en hier qua management een lastig verhaal gaat worden, maar wat kun je eraan doen?", zei de viervoudig wereldkampioen tijdens een persmoment voor de Nederlandse media.

Het circuit van Spa-Francorchamps is een van de favoriete circuits van de Nederlander, maar met de huidige Red Bull heeft hij geen grote verwachtingen. "Je moet ook een beetje positieve instelling houden, anders is het niet vol te houden. Je moet er het beste van maken."

De huidige auto's in de Formule 1 dwingen de coureurs anders te racen en dat is volgens Verstappen ook gewenning. "Het is anders hoe je bepaalde bochten benadert, omdat je op een snelle bocht een stuk langzamer aankomt of minder vermogen hebt. Dat je als coureur het verschil kan maken, is al meer verdwenen. Dat is jammer."

Klaar mee

Het circuit in Silverstone twee weken geleden lag de Red Bulls ook niet goed, maar daar streed Verstappen toch mee om een podiumplaats totdat hij vijf ronden voor de finish uitviel. Lang bleef de Nederlander daar niet gefrustreerd over.

"Als je uit de auto stapt, ben je er heel even klaar mee, omdat je voor de tweede keer eraf gaat door een probleem. Maar ik weet dat het team er alles aan doet om problemen op te lossen. Zij zien dat ook niet graag gebeuren, maar als het gebeurt, is dat even balen. Maar ik zat de woensdag erop alweer in de simulator."