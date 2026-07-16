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Verstappen gaat niet in op vragen over toekomst bij Red Bull

16 jul , 17:11Sport
anp160726164 1
ANP
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SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft bij vragen in de persconferenties van de Grote Prijs van België niets losgelaten over zijn toekomst bij Red Bull. "Er valt niets te zeggen van mijn kant", antwoordde de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zoals vaker. Hij zei zich er momenteel niet al te druk over te maken, maar de vragen blijven komen.
Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar hij zou een clausule hebben waarmee hij eerder weg kan als de auto van Red Bull niet goed genoeg presteert. Hij staat momenteel zevende in het kampioenschap met een achterstand van 103 punten op klassementsleider Kimi Antonelli uit Italië.
"Ik ben druk bezig om te zorgen dat we de juiste stappen met de auto maken en daarbuiten heb ik de bruiloft van mijn zusje gehad", zei Verstappen over de afgelopen weken. "Het komt allemaal vanzelf wel en dat is altijd zo geweest."
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