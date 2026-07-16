Lightsaber van Luke Skywalker voor recordbedrag geveild

Een lightsaber (lichtzwaard) dat Mark Hamill gebruikte in zijn iconische rol als Luke Skywalker in de Star Wars-filmreeks is voor een recordbedrag geveild. Volgens Heritage Auctions is het lichtzwaard voor maar liefst 3,75 miljoen dollar (bijna 3,3 miljoen euro) van eigenaar gewisseld, een record voor een Star Wars-rekwisiet dat op het scherm is gebruikt.

Het bewuste lichtzwaard werd onder meer gebruikt in een onder fans beroemde scène uit Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back uit 1980. Daarin neemt Luke Skywalker het op tegen slechterik Darth Vader, die zijn hand afhakt alvorens te onthullen dat hij de vader van de held is. Aan het rekwisiet zit ook de 'afgehakte hand' bevestigd.

Joe Maddalena van Heritage Auctions noemde het lichtzwaard "een van de belangrijkste nog bestaande Star Wars-objecten". "Het is afkomstig uit de emotionele climax van The Empire Strikes Back, de scène die een van de meest onvergetelijke momenten uit de filmgeschiedenis opleverde."