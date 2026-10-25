Verstappen gunt 'zeer constante' Antonelli vroege wereldtitel

AUSTIN (ANP/RTR) - Max Verstappen gunt Kimi Antonelli de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull, viervoudig wereldkampioen, maakt zelf geen aanspraak meer op de titel, maar de Italiaan van Mercedes kan deze zondag als jongste coureur ooit al het kampioenschap binnenhalen. Dat is dan op vijf races voor het einde van het seizoen.

"Hij is zeer constant, presteert op de momenten dat het moet en verdient absoluut dit succes", zei Verstappen over Antonelli in aanloop naar de Grote Prijs van de Verenigde Staten op het circuit van Austin. "Hij weet wat hij moet doen, dus gewoon proberen de race te winnen. En als het hier in Austin nog niet lukt, dan gebeurt het volgend weekend wel of het weekend erna. Hij maakt een ongelooflijk seizoen door, dus ik adviseer hem ook ervan te genieten."

De 20-jarige Antonelli start zondag vanaf poleposition; Verstappen vertrekt vanaf de tweede plek. De race begint om 21.00 uur Nederlandse tijd. Om zondag al wereldkampioen te worden, moet Antonelli winnen en mag zijn Britse teamgenoot George Russell niet in de top acht finishen. Ook mag Lewis Hamilton van Ferrari dan niet hoger dan de vijfde plaats eindigen. Russell start in Austin vanaf de zesde plaats, Hamilton vanaf de vijfde.

"Ik moet proberen de race te winnen en dan zien we wel. Ik kan er eerlijk gezegd al wat van genieten, omdat ik er zo goed voor sta", zei Antonelli. "Het belangrijkste hier is de auto binnen de tracklimits (grenslijnen van de baan) te houden. In voorgaande races ging dat soms mis en dan zette ik mezelf onder druk. Dat was verre van ideaal."