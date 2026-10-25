Spaanse koning Felipe geopereerd aan staar

Koning Felipe van Spanje is zaterdag aan zijn linkeroog geopereerd aan staar. De ingreep duurde een half uur en verliep zonder complicaties, melden Spaanse media.

De 58-jarige Felipe werd behandeld in een oogziekenhuis in Oviedo in het noorden van Spanje. De koning heeft daar ook de nacht doorgebracht.

Felipe was eerder zaterdag nog met zijn gezin op pad in de regio in verband met verschillende evenementen rond de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen. Samen met koningin Letizia en zijn dochters prinses Leonor en prinses Sofía was hij in kustplaats Llanes.

Bij staar wordt de normaal heldere ooglens geleidelijk troebel. Dat leidt tot wazig zien, minder contrast en vaak ook tot meer gevoeligheid voor licht.