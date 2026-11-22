LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen nam na de Grote Prijs van Las Vegas heel even de tijd om George Russell op zijn plaats te zetten. "Hij heeft een grote bek naast de baan, maar op de baan is dit seizoen een enorme aanfluiting voor hem. Hij komt niet eens in de buurt van mij", zei de winnaar van de race na afloop bij Viaplay.

Russell en Verstappen hadden eerder in de derde vrije training een opzichtige aanrijding en ze moesten allebei uitleg geven aan de stewards. Verstappen kreeg een waarschuwing. Volgens de Nederlander was er weinig aan de hand, maar Russell haalde bij SkySports hard uit naar Verstappen. "Hij naait allerlei coureurs week in week uit en iedereen pikt het. Maar ik accepteer niet dat iemand mij op deze manier hindert en vervolgens rondloopt alsof hij groter en beter is dan de rest. Iemand moet een keer tegen die gast opstaan."

Verstappen nam naar eigen zeggen wraak tijdens de race door Russell keer op keer terug in te halen als de Brit in zijn Mercedes hem voorbij was gevlogen op het rechte stuk. "Hij werd om zijn oren gereden en dat verdiende hij ook."