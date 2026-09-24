Verstappen rijdt derde tijd in tweede vrije training Azerbeidzjan

BAKOE (ANP) - Max Verstappen heeft donderdag tijdens de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de derde tijd neergezet. Met zijn Red Bull legde hij het stratencircuit in Bakoe af in 1.44,174 minuten. De snelste tijd was met 1.43,347 opnieuw voor de Brit George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli, de Italiaanse leider in de WK-stand en ploeggenoot van Russell, zette de tweede tijd neer.

De sessie werd na twintig minuten tijdelijk onderbroken door een rode vlag nadat de Brit Arvid Lindblad van Racing Bulls de muur had geramd. Op dat moment had Verstappen nog de snelste tijd. Tegen het einde van de vrije training raakte Verstappen even van de baan, zonder daarbij schade op te lopen.

In de eerste vrije training, eerder op donderdag, klokte Verstappen de tweede tijd, vier tienden van een seconde achter Russell.

Vrijdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie. De race is al op zaterdag, vanwege een nationale herdenking in Azerbeidzjan op zondag.