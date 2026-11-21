LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen mag zondag van poleposition starten in de Grote Prijs van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was in de kwalificatie weliswaar minder snel dan Kimi Antonelli, maar de Italiaan van Mercedes moet vanwege een gridstraf naar achteren in de startopstelling.

Verstappen leek in de kwalificatie op weg naar de beste tijd in zijn Red Bull, maar in de laatste seconden van de derde kwalificatiesessie reed Antonelli nog de snelste ronde. De 20-jarige Italiaan, die al zeker is van de wereldtitel, gaat echter door een motorwissel vijf plaatsen naar achteren op de startgrid.

Zijn teamgenoot George Russell bij Mercedes reed de derde tijd, maar schuift op naar de tweede startpositie. Lando Norris (McLaren) en Isack Hadjar (Red Bull) reden respectievelijk de vierde en vijfde tijd, maar starten vanaf de tweede rij.

Trainingen

Verstappen bewees weer eens dat zijn team Red Bull in staat is op beslissende momenten de juiste afstelling te vinden. De Nederlander was in de trainingen namelijk verre van snel, ook al speelde de regen daarbij een grote rol. In de tweede sessie op vrijdag reed hij slechts de dertiende tijd en zaterdag in de derde training volgde de zesde tijd.

In de kwalificatie ging Verstappen steeds harder. Hij begon met de vijfde tijd in Q1, was al de snelste in Q2 en stond in Q3 na de eerste van twee geklokte rondes bovenaan. In de tweede run leek die tijd van de Nederlander stand te houden, totdat Antonelli er vrij onverwacht nog onder dook. Hij was zelfs 0,258 seconde sneller.

Verstappen won vorig jaar de race in Las Vegas en heeft zondag de beste uitgangspositie voor een nieuwe overwinning. Hij kan voor de 75e keer in zijn carrière een grand prix in de Formule 1 winnen. De race in Nevada is de op twee na laatste van het jaar en start om 05.00 uur Nederlandse tijd.