Verstappen start in Bakoe vanaf de achtste plek, Russell op pole

BAKOE (ANP) - Max Verstappen start zaterdag op het stratencircuit van Bakoe vanaf de achtste plek. De 28-jarige coureur van Red Bull Racing reed bij de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan een teleurstellende tijd van 1.44,081. George Russell veroverde in zijn Mercedes in een tijd van 1.42,526 de poleposition voor Charles Leclerc van Ferrari.

Kimi Antonelli raakte tijdens het eerste deel van de kwalificatie de muur. De 20-jarige Italiaan bleef ongedeerd. De coureur van Mercedes start zaterdag vanaf de zestiende plek. Hij gaat aan de leiding van het WK-klassement. Verstappen staat zesde.

Verstappen reed bij de derde vrije training op vrijdag de snelste ronde. Hij had donderdag tijdens de eerste trainingen de tweede en derde tijd neergezet. De grand prix begint zaterdag om 13.00 uur. De GP van Azerbeidzjan is de vijftiende race in het kampioenschap.