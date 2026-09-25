Marvel-actrice Pom Klementieff komt naar Dutch Comic Con

Actrice Pom Klementieff komt in november naar de Heroes Dutch Comic Con in Utrecht. De Franse actrice, vooral bekend van haar rol als Mantis in het Marvel Cinematic Universe, bezoekt het evenement op 21 en 22 november, zo maakte de organisatie vrijdag bekend.

Fans kunnen de actrice ontmoeten, met haar op de foto, een handtekening krijgen en haar vragen stellen tijdens Q&A's. Ook is er een meet-and-greet met de actrice.

Naast haar werk voor Marvel is de actrice te zien in Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One en Mission: Impossible - The Final Reckoning in 2025. Eerder werd al aangekondigd dat ook acteurs Shawn Ashmore, Ryan Eggold en Antonio Cipriano naar de Utrechtse Jaarbeurs komen.