Verstappen verwachtte niet op podium te staan bij GP Hongarije

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen was verrast dat hij in Boedapest de tweede plaats achter de Britse winnaar Lando Norris behaalde. "Ik verwachtte niet hier te staan", zei de Formule 1-coureur na de GP van Hongarije. "We hebben er heel hard voor gewerkt. Onze strategie werkte goed. Ik zag mijn kansen en die heb ik benut."

De 28-jarige Verstappen staat na de GP van Hongarije op de zesde plaats met 109 punten. De Italiaan Kimi Antonelli (19) gaat met 219 punten aan de leiding van het WK-klassement. Norris is vijfde met 128 punten. Norris was "heel blij" om weer eens een race te winnen. "Mijn snelheid was heel erg goed vandaag", zei de wereldkampioen van 2025 in een flashinterview.